Natale 2022: mons. Dal Cin (Loreto), “il Bambino Gesù ci aiuta tutti a vincere il male con il bene”

“Buon Natale a tutti, un Natale di gioia, di serenità. Il Natale è la celebrazione della nascita del Salvatore ed è l’esplosione di luce e di gioia che inonda i cuori e che attraverso i secoli raggiunge anche noi in questo Natale 2022”. Lo dice, nel suo video messaggio natalizio, mons. Fabio dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto. “Che sia un Natale di serenità e di pace – l’auspicio del presule -: tutti ne avvertiamo l’urgenza e il desiderio. Questo Natale di gioia ci fa ricordare come è avvenuta la nascita di Gesù, in un contesto anche di sofferenza e di fatica: Gesù nasce in un popolo che è oppresso, dominato, da una famiglia povera che arriva a Betlemme affaticata dal viaggio per decreto di un imperatore che si crede padrone del mondo. E nasce in una stalla perché nessuno gli apre una porta. A quella famiglia nessuno si rivolge con la disponibilità dell’accoglienza”. Prosegue l’arcivescovo: “Questo Natale ci ricorda che non possiamo dimenticare le persone che soffrono nel corpo, nello spirito, magari perché hanno perso una persona cara, perché vivono un momento di solitudine e di stanchezza, persone che soffrono per la precarietà del lavoro oppure per pesi e situazioni dovuti ai propri sbagli o alla cattiveria degli altri o perché vittime della violenza in ogni parte del mondo, in Europa come in altre Regioni” ci sono “bambini, donne, che subiscono la violenza”. Mons. dal Cin afferma: “Vogliamo che in questo Natale portare nel cuore tutti questi nostri fratelli e tutte queste situazioni con la certezza che è possibile vivere la serenità e la gioia di Gesù Salvatore anche nella fatica che stiamo vivendo. Un buon Natale a tutti, allora, perché il Bambino Gesù ci aiuta tutti a vincere il male con il bene e mai con il male e con la violenza, ci dà la speranza che tutti possiamo cambiare in meglio”.