Natale 2022: mons. Alfano (Sorrento-Castellammare), “diventando dono saremo costruttori di pace e collaboratori di quel mondo nuovo che Dio ci offre”

(Foto: diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

“La casa che Gesù ha scelto di abitare, facendosi uomo, è quella di ognuno di noi, delle nostre famiglie, del nostro mondo. Prendersi a cuore chi ci sta accanto e aver cura dei più fragili, dicendo no alla violenza e alla guerra, ci rende fratelli e sorelle, pronti a diffondere sulla terra pace agli uomini che Dio ama. Ecco l’augurio di Natale”. Lo afferma mons. Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, nel suo video messaggio di auguri per Natale. “Non è uno scambio formale che ci lascia come siamo, non è nemmeno una convenzione, una tradizione o una speranza tenue di un mondo che vorremmo diverso, ma che non cambierà: è un dono, è il dono di Dio, il dono che noi accogliamo e condividiamo – spiega il presule -. È il dono che noi siamo. Sì, carissimi amici, scambiamoci così, ancora una volta, in modo nuovo l’augurio di Natale: diventando dono saremo costruttori di pace e collaboratori di quel mondo nuovo che può venire, perché Dio ce lo offre, noi ci crediamo e ci impegniamo a costruirlo. Ancora auguri, buon Natale a tutti”.