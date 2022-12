A Sua immagine: stasera gli auguri del card. Zuppi. Domani puntata sul Natale

Puntata speciale di “A Sua immagine”, stasera, alle 21, su Raiuno. In occasione del Natale, Lorena Bianchetti incontrerà a Bologna il card. Matteo Maria Zuppi, attuale presidente della Conferenza episcopale italiana. Sarà un’intervista intima, dal sapore familiare, che toccherà i ricordi privati del cardinale, la sua infanzia e la sua giovinezza, senza dimenticare, tuttavia, l’attualità, la cronaca e il tema, urgente, della pace. Nella seconda parte, l’intervista si sposterà all’Antoniano di Bologna, dai frati. Prima alla mensa dei poveri, da sempre cari al cuore del card. Zuppi, e poi, per concludere, dal Piccolo Coro. Da qui giungeranno gli auguri del presidente della Cei a tutti i telespettatori, a tutti gli italiani.

Nella puntata di domani, in onda dalle 10.30, lo speciale sulla festa del Natale, all’insegna delle tradizioni, dei canti natalizi, del presepe. Lorena Bianchetti apre la puntata natalizia di “A Sua Immagine” con un canto de il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e ripercorre il significato e l’origine del presepe e dei più bei canti natalizi con padre Giuseppe Buffon, frate minore e storico della Chiesa, e con Michele Mirabella, regista, attore, conduttore e autore televisivo. Nel corso della puntata, i più originali presepi realizzati in Italia e le parole e le melodie dei brani che contribuiscono a creare l’atmosfera natalizia. Un Natale all’insegna delle tradizioni senza dimenticare, con l’inviato Paolo Balduzzi, i più poveri con il tradizionale pranzo per i poveri presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere. Come di consueto, alle 10.55, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla basilica Santa Maria in Trastevere in Roma. A seguire, la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco a cura del Tg1.