Papa Francesco: nomina mons. Giovanni Paccosi nuovo vescovo di San Miniato

Papa Francesco ha nominato oggi come nuovo vescovo di San Miniato mons. Giovanni Paccosi, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Firenze, responsabile per l’America Latina della fraternità di Comunione e liberazione. Lo rende noto la Sala stampa vaticana. Nato il 2 giugno 1960, a Firenze, dopo essere entrato nel movimento Comunione e liberazione, ha frequentato nel seminario arcivescovile di Firenze. È stato ordinato sacerdote il 4 aprile 1985 per l’arcidiocesi di Firenze. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale in S. Maria a Scandicci (1985-1988) e in S. Maria a Novoli in Firenze (1988-1989); parroco di San Martino a Strada in Bagno a Ripoli (1989-1996) e di S. Maria a Coverciano (1996-2001). Nel 2001 inviato come sacerdote fidei donum nella diocesi di Carabayllo nel distretto di Lima in Perù, dove è stato parroco di Santa María de la Reconciliacíon, responsabile della pastorale universitaria nella Universidad Católica “Sedes Sapientiae” di Carabayllo, docente e coordinatore dell’Àrea de Antropologia y Teologia e responsabile della formazione del clero giovane della diocesi di Carabayllo; ha poi conseguito la licenza in Sacra Teologia presso la Facultad de teología Pontificia y Civil de Lima (2005), la licenza in Educación secondaria con specializzazione in Filosofía y religión presso la Universitad Católica “Sedes Sapientiae” (2006) e il dottorato in Sacra Teologia presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale (2015). Dal 2016, rientrato in Italia, è stato parroco di Gesù Buon Pastore a Casellina a Scandicci. Negli ultimi anni, è stato altresì direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, canonico onorario della cattedrale di Santa Maria del Fiore, vicario episcopale per la Pastorale e membro del Collegio dei consultori. Dal 2022, è responsabile per l’America latina della fraternità di Comunione e liberazione.