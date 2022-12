Natale 2022: card. Zuppi (Bologna), “accende la speranza e restituisce l’umanità”

(Foto Siciliani - Cristian Gennari/SIR)

“La violenza e la guerra uccidono l’umanità e spengono la vita. Il Natale accende la speranza e restituisce l’umanità. Preghiamo tanto per la pace e scegliamo anche noi di essere operatori di pace con tutti coloro che incontriamo, e anzitutto con noi stessi, sentendo l’amore di Cristo e restituendo la luce che illumina la notte, aiutando con il nostro amore tutti coloro che sono nella sofferenza, nel buio, nella solitudine e nella difficoltà”. Lo afferma il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, presidente della Cei, nel messaggio di auguri natalizi. “I pastori di notte videro una grande luce e si misero in cammino non cercando nulla di grande. Non trovarono qualcosa di imponente ma la cosa più piccola: un bambino. Era in un luogo fuori da quelli ordinari, un luogo povero, per certi versi insignificante, perché pieno del vero significato della vita”, ricorda il porporato. “Ecco il senso del Natale: la luce che viene tra gli uomini per accendere i loro cuori e perché diventino loro stessi luce di speranza e di umanità”, conclude.