Papa Francesco: messa della notte di Natale, “Dio non vuole apparenza, ma concretezza”

Gesù “non si accontenta di apparenze”, “non vuole solo buoni propositi” ma “cerca una fede concreta, fatta di adorazione e carità, non di chiacchiere ed esteriorità”. Nell’omelia della messa della Notte nella Solennità del Natale del Signore, Papa Francesco ha ricordato che “Dio non vuole apparenza, ma concretezza”: “Non lasciamo passare questo Natale senza fare qualcosa di buono. Visto che è la sua festa, il suo compleanno, facciamogli regali a Lui graditi! A Natale Dio è concreto: nel suo nome facciamo rinascere un po’ di speranza in chi l’ha smarrita!”. “La vera ricchezza non sta nelle cose, ma nelle persone, soprattutto nei poveri”, ha concluso il Papa.