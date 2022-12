Cammino sinodale: mons. Baturi (Cei), “urgenza di cambiamento, la Chiesa diventi casa accogliente per tutti”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La Chiesa sta riacquisendo consapevolezza di essere prima di tutto una casa in cui ci si può incontrare. Mi auguro che ci sia una lettura credente del momento storico: ci sono problemi interni ed esterni, la necessità di ripensare in termini missionari le parrocchie. Tutto ciò non sia motivo di contrapposizione, ma di dialogo comune”. Ne è convinto l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, in un’intervista al Sir: “L’ascolto diventi discernimento e individuazione di strade di cambiamento. La partecipazione così numerosa chiede un’urgenza di cambiamento. E la direzione, come dice il Papa, deve partire dal basso. È necessario che la Chiesa diventi una casa accogliente per tutti. E che si metta in atto un nuovo annuncio del Vangelo”.