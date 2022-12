Diocesi: mons. Paccosi vescovo eletto di San Miniato. Card. Betori (Firenze), “sacerdote fedele testimone del Vangelo pienamente calato nella realtà quotidiana della gente”

“Accogliamo con gioia questa notizia che arriva alla vigilia di Natale e conferma l’attenzione e l’apprezzamento di Papa Francesco verso la Chiesa fiorentina e il nostro presbiterio. Al Papa va la nostra gratitudine per questa stima, che ci gratifica e allo stesso tempo ci impegna. Siamo felici dell’ulteriore dono che Firenze fa oggi a una Chiesa sorella di Toscana, anche se non neghiamo un po’ di dispiacere per questo allontanamento di mons. Paccosi, un amico, che in tutti questi anni ha reso un prezioso servizio pastorale nella nostra arcidiocesi, di cui gli sono particolarmente grato”. Sono queste le parole del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nel commentare la nomina di mons. Giovanni Paccosi a vescovo di San Miniato. “Don Giovanni è stato davvero un buon pastore per tutte le comunità che gli sono state affidate, un sacerdote fedele testimone del Vangelo pienamente calato nella realtà quotidiana della gente. L’ho potuto apprezzare nel rapporto e confronto quotidiano con lui, nella visita pastorale alla sua parrocchia di Scandicci, e, prima ancora, nella visita che feci nel 2012 a lui e al caro don Paolo Bargigia nella loro grande parrocchia alla periferia nord di Lima, un numero impressionante di persone, ben 60mila, in una condizione di grande povertà, ma ricche dell’attenzione e della cura pastorale di don Giovanni e di don Paolo. Ricordo ancora l’orgoglio e la gratitudine che provai per questi nostri sacerdoti che dimostravano a tutti che la nostra Chiesa è ancora capace di essere missionaria a Firenze e nel mondo”. L’arcivescovo di Firenze ricorda l’esperienza ricca e variegata di mons. Paccosi, sottolineando come questa gli sarà utile per il ministero di vescovo che chiama il pastore non tanto a stare davanti al gregge, ma più dentro, insieme, accompagnandolo e stando vicini alla vita ed i bisogni delle persone, compresi i sacerdoti. Il card. Betori si dice sicuro di come non mancherà da parte del nuovo vescovo di San Miniato l’attenzione ai giovani, seguiti dallo stesso nel suo operato in parrocchia, in Comunione e liberazione, come insegnante a scuola in Italia ed in Perù, ma anche la preparazione acquisita in 4 anni da vicario episcopale per la Pastorale e membro del Collegio dei consultori, oltre che in altri ruoli. “Ora Papa Francesco lo chiama per un’altra missione nella diocesi di San Miniato. Per don Giovanni questa vigilia di Natale sarà ancor di più attesa di un mattino nuovo per la sua vita, illuminata dalla luce di Gesù che nasce per noi”, aggiunge il porporato ricordando quanto sia stato determinante per mons. Paccosi l’incontro con il carisma di don Luigi Giussani. “Lo accompagniamo con la preghiera sincera e l’affetto, grati per quanto ha fatto tra noi in questi anni di ministero presbiterale e certi che il Signore non mancherà di sostenere il suo ministero di vescovo”, conclude il card. Betori.