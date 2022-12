Vescovi Puglia: approvato il documento “Linee comuni per il Catecumenato”

I vescovi hanno approvato il documento “Linee comuni per il Catecumenato in Puglia” redatto dal Settore Catecumenato della Commissione regionale per l’Annuncio, la dottrina e la catechesi. Alla riunione dei vescovi erano presenti anche don Francesco Nigro e don Vito Sardaro, membri della suddetta Commissione, che hanno presentato il documento ai presuli. Lo riferisce il comunicato finale della Conferenza episcopale pugliese relativo alla riunione che si è svolta oggi a Molfetta. “Queste linee comuni rappresentano una guida significativa nell’ambito della prima evangelizzazione; tale strumento, infatti, offre un percorso unitario che permetterà a tutti coloro che si aprono al dono della fede di compiere una adeguata preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana”.

Don Piero De Santis, direttore dell’Istituto pastorale pugliese, ha presentato poi le attività dell’Istituto. In particolar modo si è soffermato sul progetto “Parrocchie missionarie e sinodali. Progetto triennale di formazione pastorale” informando i vescovi circa la settimana formativa vissuta dal 25 al 30 luglio 2022 a Santa Cesarea Terme, che ha visto la partecipazione di 73 delegati delle diocesi pugliesi, di 17 componenti dell’equipe dell’Istituto Pastorale Pugliese e di 3 membri dell’équipe del progetto del Triveneto. Tema del primo anno è stato “Parrocchie missionarie e sinodali: memoria e cambiamento”. L’Istituto pastorale pugliese sta progettando le attività per il secondo anno, che avrà come tema “Parrocchie missionarie e sinodali: ministerialità e partecipazione”.

Nel corso della riunione, mons. Giuseppe Satriano ha informato i vescovi della iniziativa promossa dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana il 21 dicembre nella basilica di San Nicola in Bari. Quella sera, alle 18.30, si terrà un incontro di preghiera per invocare dal Signore, attraverso l’intercessione di San Nicola, la pace in Ucraina e in ogni altra situazione di conflitto. Mons. Giovanni Ricchiuti, a sua volta, ha dato notizie sulla Marcia della pace che si tiene ogni anno la sera del 31 dicembre e che quest’anno avrà luogo ad Altamura.