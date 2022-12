Austria: Kirche in Not per l’Ucraina, campagna per consegnare generatori di corrente e stufe a legna

L’organizzazione umanitaria cattolica internazionale “Kirche in Not – Aiuto alla Chiesa che soffre” sta consegnando all’Ucraina generatori per la produzione di energia e semplici stufe a legna. In vista dell’inizio dell’inverno, con la distruzione di gran parte delle strutture energetiche per gli attacchi russi, questa attrezzatura è urgentemente necessaria, ha annunciato l’organizzazione oggi a Vienna: “Temiamo che l’inizio dell’inverno porterà ancora più sfollati nelle regioni dove il riscaldamento non è più possibile a causa delle infrastrutture distrutte. La maggior parte di loro sono donne e bambini”, ha detto la responsabile del progetto di Kirche in Not per l’Ucraina, Magda Kaczmarek. Secondo il governo ucraino, la metà delle centrali elettriche e degli impianti energetici in Ucraina è già stata distrutta. Gli attacchi di droni russi miravano a “complicare la vita quotidiana degli ucraini” e “rendere impossibile sopravvivere all’inverno in questi luoghi”, ha affermato Kaczmarek. Le temperature invernali in alcune regioni del Paese, specialmente in quelle orientali occupate, scendono normalmente a -20°.

In una lettera a Kirche in Not, mons. Pavlo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhia, ha scritto di “tempi estremamente difficili”. La campagna in atto di Kirche in Not include donazioni per l’acquisto di stufe e generatori di elettricità, inclusi i 40 generatori per la diocesi greco-cattolica ucraina di Donetsk, in gran parte occupata dai russi. Anche le stufe a legna, comprate dalla locale diocesi cattolica romana, sono state finanziate da Kirche in Not, per le zone di guerra di Kharkiv e Zaporizhia. Le poche strutture riscaldate, le mense per i poveri e dispensari sono diventati nel frattempo il luogo in cui si sono rifugiati i restanti residenti. “Molte persone anziane, malate e povere sono rimaste a Kharkiv. Hanno paura dell’inverno. Molti si chiedono come faranno a resistere”, ha riferito Kaczmarek.