Diocesi: Perugia-Città della Pieve, il 14 dicembre l’evento conclusivo del progetto “Inside Aut” per chi è a rischio emarginazione

Si svolgerà mercoledì 14 dicembre (ore 15-17,30), presso la sede della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve (via Montemalbe 1) l’evento conclusivo del progetto “Inside Aut – Reti e sentieri verso l’integrazione”. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming via Facebook. Il progetto “Inside Aut” mira all’inclusione di soggetti a rischio di emarginazione socio-economica ed ha come obiettivo la realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale. È finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami 2014-2020), in partenariato con Fondazione Ismu, Antoniano onlus della Provincia di S. Antonio dei Frati Minori, Arci Comitato territoriale di Foggia, Arcisolidarietà Ora D’Aria, Associazione I Tetti colorati onlus, Comitato europeo per la formazione e l’agricoltura onlus – Cefa, Comitato provinciale Arci Avellino, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione cooperativa sociale onlus, Coordinamento delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche, Fondazione iniziative e studi sulla Multietnicità, Intra Cooperativa sociale, Iscos Marche onlus, Smile Puglia.