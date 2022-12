Una nuova iniziativa sul fronte della comunicazione viene lanciata dall’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado: nasce il gruppo WhatsApp diocesano. A gestirlo sarà la curia arcivescovile. “Se volete ricevere le notizie delle iniziative della diocesi in tempo reale – si legge in una breve nota – vi sarà sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 3498642606 con scritto ‘Desidero essere aggiunto/a al gruppo’”.