Sbarco a Bari della nave “Humanity 1”: mons. Satriano (arcivescovo), “la storia ferità dei poveri del mondo ci invita a tessere e ricucire la trama del convivere”

Ieri “un ‘presepe’ di umanità, ferita e violata, è approdato al porto di Bari. La città si è dimostrata, come suo stile, accogliente e cordiale mediate la presenza di tutto l’apparato istituzionale e operativo (Croce Rossa, Protezione civile, Caritas diocesana e l’Apostolato del Mare). Ho potuto apprezzare quanto la nostra gente sia generosa e attenta in questi momenti delicati e vibranti”. Lo ha dichiarato, ieri, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, in occasione dello sbarco a Bari della nave “Humanity 1”.

“La storia ferità dei poveri del mondo interpella la nostra e ci invita a tessere e ricucire la trama del convivere, sapendo sgretolare quel muro di pregiudizi che troppo spesso alimenta una rabbia sterile nella quale naufraga l’umanità”, ha concluso il presule.