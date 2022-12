Famiglie: Acli, il 15 dicembre a Roma la presentazione della prima indagine del nuovo osservatorio nazionale

Il 15 dicembre, alle 11, presso la sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, via de’ Burrò 147, le Acli presenteranno i primi dati elaborati dall’Osservatorio nazionale dei redditi e delle famiglie, nato a giugno 2022 dalla collaborazione tra l’Area Famiglia delle Acli nazionali, il Caf Acli e l’Iref.

Lo studio ha analizzato lo stato di salute delle famiglie italiane prima e dopo il Covid, monitorando l’impatto che hanno alcune spese dichiarate nel modello 730 sui nuclei familiari: dalle prestazioni sanitarie alla previdenza, dal mutuo per la casa alle spese per i bambini. L’analisi si basa su quasi un milione di dichiarazioni dei redditi, in forma anonima, effettuate presso il Caf Acli negli anni 2019, 2020 e 2021.

Lo scopo di questo Osservatorio permanente voluto dalle Acli è quello di raccogliere periodicamente dati inerenti alle famiglie per ascoltarle, interpretarne i bisogni e farsi portavoce presso il Governo di politiche familiari, economiche e sociali che possano realmente fare la differenza. L’evento di giovedì 15 dicembre sarà introdotto da Lidia Borzì, delegata nazionale Acli Famiglia e stili di vita. Seguiranno i saluti istituzionali di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e di Stefano Parisi, presidente di Caf Acli. I dati dell’indagine dell’Osservatorio saranno presentati dal ricercatore dell’Iref, Gianfranco Zucca, e poi commentati da Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica all’Università di Tor Vergata, e Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. Concluderà l’incontro Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli.