Israele: Chen (Gpo), “vogliamo rafforzare le relazioni tra i media e giornalisti cristiani di tutto il mondo”

Israele, Nitzan Chen (Gpo) Foto Sir

(Gerusalemme) Si è aperto nella serata di ieri (fino al 14), a Gerusalemme, il 6° Summit dei media cristiani, evento promosso dal Ministero degli Esteri di Israele e dall’Ufficio stampa del Governo israeliano (Government Press Office, Gpo), cui partecipano oltre 100 giornalisti da 28 paesi del mondo. Quattro giorni di lavori con interventi istituzionali e di relatori legati al mondo dell’impresa, del sociale e religioso. Previste anche visite al Parlamento (Knesset), nelle zone del sud di Israele, a ridosso della Striscia di Gaza per conoscere la realtà del conflitto con Hamas. “Scopo di questo Summit – dichiara al Sir Nitzan Chen, direttore del Gpo – è rafforzare le relazioni tra i media e giornalisti cristiani di tutto il mondo con Israele. I media cristiani giocano, infatti, un ruolo importante nell’informare il proprio pubblico, sia esso composto da lettori, telespettatori o utenti della rete, circa Israele”. “La speranza – continua Chen – è che attraverso strumenti come il Summit si possano costruire ponti soprattutto in un tempo come questo segnato da sfide difficili e da conflitti in tutte le zone del mondo”. “Sono certo – conclude – che anche il dialogo interreligioso, specialmente quello tra le religioni monoteistiche, Ebraismo, Cristianesimo e Islam, possa avere una spinta da questo approccio propositivo”.