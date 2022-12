America Latina: oggi festa Vergine di Guadalupe. Cal, “esempio di evangelizzazione inculturata, ci invita a valorizzare dignità donna e protagonismo laici”

Si festeggia oggi, 12 dicembre, la festa della Santissima Vergine di Guadalupe. La Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal), in una nota, esprime la sua gioia per la celebrazione che sarà presieduta da Papa Francesco alle 18, in basilica di San Pietro, in onore della “Imperatrice d’America e patrona delle Filippine”. “A nove anni dal quinto centenario dell’evento guadalupano, noi cattolici di tutto il Continente americano siamo chiamati a riscoprire il significato profondo della presenza di Gesù Cristo, attraverso Maria, nelle nostre terre. Ella ci ha lasciato un esempio straordinario di evangelizzazione inculturata, che ci chiama a valorizzare le dedicazioni mariane in ciascuna delle nostre diverse nazioni”, si legge nella nota.

Inoltre, “santa Maria di Guadalupe, nel suo dialogo con san Juan Diego, ci invita a valorizzare con rinnovato sforzo la bellezza e la dignità della presenza profetica della donna, il necessario protagonismo dei laici, l’opzione per i poveri, la sinodalità come dimensione dinamica della comunione e l’orientamento radicale di tutta la nostra vita verso Gesù Cristo, con il fine di fare delle nostre famiglie, dei nostri Paesi e di tutto il Continente una ‘casa sacra’, nella quale possa esser annunciata con piena libertà la fede”.

La festa di Guadalupe assume quest’anno un ulteriore significato, per il fatto che oggi prenderà avvio, con una messa solenne nella basilica di Città del Messico, la novena intercontinentale di Guadalupe. Si tratta di un cammino di preparazione lungo nove anni, in vista del 2031, quando si celebrerà il cinquecentesimo anniversario dell’apparizione di Guadalupe.