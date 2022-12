Diocesi: Caritas Bologna, domani il card. Zuppi presiede la messa per il 45° della Mensa di fraternità

Domani, martedì 13 dicembre, alle 19.30 presso la Mensa di fraternità della Caritas diocesana di Bologna (via Santa Caterina, 8), il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi presiederà la messa nel 45° della fondazione. Alla liturgia parteciperanno i volontari e gli ospiti della Mensa e del Centro di ascolto, gli operatori della Fondazione “San Petronio” e quelli della Caritas diocesana.

“Eucaristia significa proprio ringraziamento – afferma don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la Carità – e per i tanti che vivono in situazioni di precarietà e che incontriamo attraverso il Centro d’ascolto della Caritas diocesana questo appuntamento insieme all’arcivescovo sarà davvero un ringraziamento, come lo è pure per coloro che, come volontari, svolgono un servizio per i loro fratelli meno fortunati”.