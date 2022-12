Diocesi: Fano, Caritas attiva servizi sostitutivi per senza dimora nel periodo di chiusura della Mensa di San Paterniano

“In questo periodo di chiusura della Mensa di San Paterniano, la Caritas diocesana ha attivato dei servizi sostitutivi per venire incontro alle persone che si trovano in stato di estrema povertà e che sono senza fissa dimora, adeguando alcuni locali per permettere loro un cambio dignitoso e una doccia, e anche per prepararci all’emergenza freddo delle settimane a venire”. Lo si legge in una nota congiunta firmata da Ettore Fusaro, direttore della Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, e da fra Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini delle Marche, la cui fraternità svolge il proprio servizio nel convento di San Paterniano. “Da sempre, come Chiesa locale, la cui carità si esprime nei suoi vari enti, siamo attenti alle esigenze delle persone in situazioni di difficoltà e così continueremo a fare anche nel tempo a venire”, conclude la nota.