Golden Globe 2023: in testa alle candidature per serie e miniserie “The Crown 5”, “The White Lotus” e “The Bear”

I Golden Globe non sono solo i riconoscimenti della Hollywood Foreign Press Association per il cinema, ma interessano anche il mondo della Tv e delle piattaforme. In occasione dell’80ª edizione a guidare la pattuglia delle migliori serie e miniserie troviamo anzitutto “The Crown 5” di Peter Morgan targata Netflix: il titolo porta a casa nomination di peso, quali miglior serie drammatica, attrice protagonista Imelda Staunton (Elisabetta II) e attori non protagonisti Jonathan Pryce (Filippo) ed Elizabeth Debicki (Lady Diana). Gli altri titoli in corsa per la miglior serie dell’anno, categoria “drama”, sono: “Better Call Saul”, “House of the Dragon” (HBO), “Ozark” (Netflix) e “Severance” (Apple TV+).

Il prequel del “Trono di Spade”, “House of Dragon”, a ben vedere non incassa di fatto il grosso delle nomination: oltre quella di miglior serie drammatica ottiene la candidatura per la protagonista Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen). Nulla di più.

Dopo la pioggia di premi agli Emmy, la miniserie “The White Lotus” (HBO) conquista come previsto molteplici candidature anche ai Globe: miglior miniserie, attrici non protagoniste Jennifer Coolidge e Aubrey Plaza (Stagione 2) come pure attore non protagonista F. Murray Abraham (S.2).

Targata Disney, la serie gialla “Only Murders in the Building” è in campo per le categorie: miglior serie comica, attori protagonisti i veterani Steve Martin e Martin Short, così come Selena Gomez (quest’ultima snobbagli agli Emmy). Gli altri titoli nella categoria miglior commedia sono: “Abbott Elementary” (ABC), “The Bear” (FX), “Hacks” (HBO) e “Mercoledì” (Netflix).

Tra gli attori e attrici nominati tra dramma e commedia si segnalano: Jeff Bridges (“The Old Man”, dramma), Kevin Costner (“Yellowstone”, dramma), Diego Luna (“Andor”, dramma), Jeremy Allen White (“The Bear”, commedia, ed è il grande favorito!). Sul fronte femminile, occhi puntati su: Zendaya (“Euphoria”, già vincitrice di due Emmy, dramma), Hilary Swank, (“Alaska Daily”, dramma), Jenna Ortega (“Mercoledì”, commedia) e Kaley Cuoco (“L’assistente di volo”).

Infine, le migliori miniserie. Oltre alla citata “The White Lotus”, a contendersi il titolo sono: “Black Bird” (Apple TV+), “Dahmer” (Netflix), “The Dropout” (Hulu-Disney) e “Pam & Tommy” (Hulu-Disney). Fronte attrici e attori in corsa per il Golden Globe per la miniserie, ecco i più quotati: Jessica Chastain (“George & Tammy”), Julia Roberts (“Gaslit), Lily James (“Pam & Tommy”), Amanda Seyfried (“The Dropout”); ancora, per gli uomini, Taron Egerton (“Black Bird), Colin Firth (“The Staircase”) ed Evan Peters (“Dahmer”)

Infine, tra i canali Usa a contendersi il più alto numero di candidature troviamo: HBO Max (14), Netflix (14), Hulu (10, di fatto Disney), FX (9, sempre Disney), Apple TV+ (6).