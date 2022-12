Diocesi: Sassari, oggi un convegno e giovedì un concerto, per un mese all’insegna della cultura

(foto diocesi Sassari)

La Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e religioni, organizza per il mese di dicembre a Sassari 2 eventi culturali. Il primo in programma è il convegno storico-culturale dal titolo “Crocifisso, soglia e focolare”, organizzato in collaborazione con ll’arcidiocesi di Sassari in occasione della festa del Santissimo Crocifisso; si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 17 nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso e Sant’Apollinare. Interverranno all’incontro moderato da Antonello Canu, direttore operativo della Fondazione, mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, don Andrea Stara, sacerdote della parrocchia che ospita l’evento, Alma Casula, storica dell’arte esperta in restauro opere d’arte, Mirko Casu, direttore del Centro pastorale diocesano. Il secondo appuntamento è per giovedì 15, alle ore 20 nella la chiesa parrocchiale del SS Sacramento (Padre Manzella) a Sassari, con il concerto spirituale organizzato dalla Fondazione Accademia – Dipartimento di musica sacra e religiosa. Il programma della serata prevede l’alternanza di alcune letture all’esecuzione di brani natalizi.