Papa Francesco: udienza a presidenza Comece. Mons. Crociata, “al centro la guerra in Ucraina. Ci ha detto: fate tutto il possibile anche voi”

“La preoccupazione più forte che è emersa in maniera insistente, anche nella durata della conversazione, è stata quella della guerra in Ucraina, evocando i drammi che si stanno consumando. Il Santo Padre ci ha detto: ‘Fate tutto il possibile, anche voi’”. È quanto fa sapere al Sir mons. Mariano Crociata, delegato della Cei e vice presidente della Comece al termine dell’udienza che questa mattina la presidenza della Commissione degli episcopati dell’Unione europea ha avuto con Papa Francesco. Al centro del colloquio del Papa con i vescovi europei, ci sono state dunque “la situazione di coloro che sono direttamente vittime della guerra, i morti e i feriti, le famiglie colpite, ma anche la condizione di milioni di persone che vivono senza acqua né luce, in una desolazione che stringe il cuore di tutti e del Santo Padre. La popolazione sempre più disagiata di fronte ad un inverno che si presenta feroce per chi lo deve passare in quelle condizioni”. Riguardo a quanto concretamente la Comece può fare, per rispondere anche all’invito di Papa Francesco, mons. Crociata ha delineato tre piste di azione: il primo è ad “un livello episcopale” creando e facendo opinione nelle Conferenze episcopali. C’è poi “il dialogo con le istituzioni a tutti i livelli laddove questa preoccupazione è obiettivamente molto sentita” ed infine anche un’azione di sensibilizzazione della “opinione pubblica per tenere viva l’attenzione”.