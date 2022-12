Strage piazza Fontana: Piantedosi (min. Interno), “atto vile e disumano. Valori su cui si fonda la vita democratica strumento più efficace per sconfiggere la minaccia eversiva”

“Un atto vile e disumano contro la città, un attentato alla democrazia che provocò la morte di persone innocenti e sconvolse l’intero Paese. La risposta dell’Italia a quell’azione terroristica e alle altre che seguirono fu pronta e decisa. La fede nei valori su cui si fonda la vita democratica del nostro Paese rappresentò lo strumento più efficace per contrastare e sconfiggere la minaccia eversiva”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione del 53° anniversario della strage causata dall’esplosione di una bomba nella sede della Banca nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana a Milano.

“La drammaticità di quel tragico evento – ha proseguito il titolare del Viminale – impone a noi tutti di preservarne il ricordo, di farne memoria affinché le nuove generazioni, conoscendo i sacrifici che sono stati necessari per mantenere salda la libertà, possano sempre agire con senso di responsabilità e passione civile”. Piantedosi ha concluso esprimendo “la mia vicinanza e la mia solidarietà vanno alle vittime e ai loro familiari gravemente colpiti da una tragedia che non potremo mai dimenticare”.