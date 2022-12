Movimenti: mons. Baturi (Cei) a RnS, “la vita è un cammino che non ha paura della novità”

(Foto: RnS)

“La vita è un cammino che non ha paura della novità. Questo sono venuto a dirvi nell’applicazione del Decreto generale di Papa Francesco riconoscendo in questa fase un atto di generosità lungimirante, poiché avere la possibilità di rinnovare le cariche, in accordo con la Conferenza episcopale italiana, significa guardare concretamente a ciò che ci attende”. Queste le parole pronunciate da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, al Palacongressi di Rimini, di fronte alle migliaia di partecipanti alla 46ª Conferenza nazionale animatori promossa da RnS. Prima di presiedere la messa con cui si è concluso il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, Baturi ha evidenziato inoltre “quattro raccomandazioni per non avere paura del cambiamento suggerito, perché la regola è l’indicazione di un cammino da accogliere come un dono, non è solo una misura”: “la responsabilità, perché a ciascuno è affidato un compito affinché fiorisca il seme buono”; “l’unità: i processi elettorali sono il modo in cui ascoltiamo lo Spirito, non sono meccanismi aridi e asettici, siamo chiamati ad un di più di comunione”; “il carisma, in quanto si evangelizza per attrazione, ossia tramite ciò che conquista nella piena libertà”; ”la memoria, che ci aiuta a costruire il futuro su basi solide, riconoscendo i maestri e coloro che hanno segnato la nostra esistenza”. Nella seconda giornata della Conferenza nazionale animatori è stato anche illustrato dai membri del Comitato nazionale di servizio Carmela Romano, Rosario Sollazzo e Marcella Reni, il documento “Mi ami tu?” (Gv 21, 16), in preparazione dei rinnovi degli organismi pastorali di servizio per il quadriennio 2023-2026.