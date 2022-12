Movimenti: Martinez (RnS), “un servitore deve rivelarsi uno specialista nel dimostrare che sa amare”

Ispirata dal versetto “Mi ami tu?” (Gv 21, 16), la Conferenza nazionale animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo, promossa al Palacongressi di Rimini, si è chiusa domenica 11 dicembre con la presentazione del calendario con le iniziative in programma per il 2023, a cura di Amabile Guzzo, direttore nazionale del RnS, e la relazione conclusiva tenuta dal presidente nazionale. Salvatore Martinez ha sollecitato: “Resti fraterno l’amore tra noi al termine di questo mandato e all’inizio del prossimo. Muoviamoci ora, camminiamo”. Quindi, ha offerto un “identikit” di chi sarà chiamato a servire nei prossimi organismi pastorali, che si rinnoveranno a primavera. “Un servitore – ha precisato – deve rivelarsi uno specialista nel dimostrare che sa amare, sant’Agostino ce lo insegna. Più si ama la Chiesa, più si avverte un’urgenza della pastoralità dei carismi e la necessità di rinnovarla, come figli”. Martinez ha poi evidenziato che “a volte l’eccesso del bisogno e il limite del proprio operare portano allo scoraggiamento, ma è solo Dio che governa il mondo e noi gli prestiamo il nostro servizio per quello che possiamo: ‘fare’ è il verbo del pastore, l’amore del Cristo è ciò che spinge il servo. Ecco uno splendido ‘autoritratto’ del servo e, dunque, dei nostri nuovi responsabili”.