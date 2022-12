Diocesi: Lucca, messa in sicurezza lastra pericolante di una cupola della cattedrale

(Foto: diocesi di Lucca)

Una delle lastre in piombo che rivestono la cupola della cappella del santuario della cattedrale di Lucca si è improvvisamente staccata su un lato rimanendo pericolante.

L’ente Cattedrale, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la cupola e l’area circostante. “Fortunatamente niente è caduto a terra, né su piazzale Arrigoni né su via dell’Arcivescovato. La cupola, il cui rivestimento in piombo è datato 1636, è ora in sicurezza: la lastra pericolante è stata saldamente ‘legata’. Usura del tempo e fenomeni atmosferici sono da individuare come possibili cause del parziale distacco”, informa una nota della diocesi.

Di concerto con la Soprintendenza, prontamente avvisata dell’accaduto, saranno programmati successivi lavori. “L’ente cattedrale ringrazia i Vigili del Fuoco e tutti coloro che hanno contribuito a normalizzare la situazione”.