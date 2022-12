Parlamento Ue: Qatargate. Weber (Ppe), “colpita la fiducia dei cittadini”. García Pérez (S&d), “momento triste per la democrazia”

Manfred Weber (Foto SIR/Parlamento europeo)

(Strasburgo) “È un danno notevole che colpisce la fiducia dei cittadini e non può essere strumentalizzato per fini politici”: così il capogruppo del Partito popolare (Ppe), Manfred Weber, intervenendo nel dibattito in emiciclo a Strasburgo dopo le parole della presidente Metsola. Weber ha parlato di “timori per la credibilità”, di “corruzione come principale nemico della democrazia” e della necessita di “lottare contro la corruzione, come unico modo per riottenere la fiducia”.

“Per noi socialdemocratici è un momento molto difficile”, ha dichiarato la capogruppo dei Socialisti e democratici (S&d) al Parlamento europeo, Iratxe García Pérez, comunicando la decisione del gruppo di costituirsi parte civile nel processo che si aprirà. In questo giorno “tetro e triste per la democrazia”, Garcia ha anche rivolto un “appello all’unità nel lavorare per la trasparenza, a difendere compatti l’onestà contro la corruzione”.