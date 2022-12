Diocesi: Savona, oggi e domani esposizione della reliquia di Santa Lucia per la sua festa

In questi giorni la Chiesa fa memoria di santa Lucia, martire cristiana di inizio IV secolo durante la grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano, una delle sette vergini menzionate nel Canone Romano e per tradizione invocata come protettrice della vista e di coloro che soffrono di problemi legati a quest’ultima, a motivo dell’etimologia latina del suo nome (“lux”, “luce”).

Oggi, lunedì 12 dicembre, alle ore 18,30, nella chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, nel centro storico di Savona, durante la messa sarà esposta la reliquia della santa, che verrà poi traslata nella chiesa ad ella intitolata, che sorge su uno sperone di roccia, un tempio a picco sul mare e meta di devozione.

Martedì 13 dicembre dalle 7 alle 20 il piccolo edificio religioso resterà aperto al pellegrinaggio dei fedeli, che potranno sostarvi per un momento di preghiera. Si entrerà dall’ingresso principale e si uscirà dal giardino posteriore. Per evitare sovraffollamenti l’accesso sarà regolato dai volontari della locale Confraternita Santi Agostino e Monica. Dopo la festa sarà allestito e visitabile il presepe.