Golden Globe 2023: annunciate le nomination. Per il miglior film in corsa “Avatar 2”, “Elvis”, “Top Gun: Maverick”, “TÁR” e “The Fabelmans”

“Avatar. La via dell’acqua”, “Elvis”, “Top Gun: Maverick”, “TÁR” e “The Fabelmans” sono i cinque film in campo per il titolo di miglior opera drammatica nella 80ª edizione dei premi Golden Globe. Sono state infatti annunciate oggi le candidature per i riconoscimenti della Hollywood Foreign Press Association, appunto i Golden Globe, assegnati il prossimo 10 gennaio a Los Angeles. I premi sono considerati generalmente l’anticamera degli Oscar.

Rimanendo nella categoria “drama”, ecco le attrici in lizza per la statuetta: Cate Blanchett (“TÁR”, già Coppa Volpi a Venezia79), Olivia Colman (“Empire Of Light”), Viola Davis (“The Woman King”), Ana De Armas (“Blonde”) e Michelle Williams (“The Fabelmans”). Per miglior attore figurano: Austin Butler (“Elvis”), Brendan Fraser (“The Whale”), Hugh Jackman (“The Son”), Bill Nighy (“Living”) e Jeremy Pope (“The Inspection”).

Categoria commedia/musical, a correre per il titolo di miglior film sono: “Babylon” di Damien Chazelle, “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh. (rivelazione a Venezia79), “Everything Everywhere All At Once” di D. Kwan e D. Scheinert, “Glass Onion: A Knives Out” di Rian Johnson e “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund (Palma d’oro a Cannes75).

Rimanendo in ambito commedia/musical, ecco anche le candidature per le interpreti: Lesley Manville (“Mrs. Harris Goes to Paris”), Margot Robbie (“Babylon”), Anya Taylor-Joy (“The Menu”), Emma Thompson (“Good Luck To You, Leo Grande”), Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All At Once”). Gli attori in gara sono invece: Diego Calva (“Babylon”), Daniel Craig (“Glass Onion: A Knives Out”), Adam Driver (“White Noise”), Colin Farrell (“The Banshees Of Inisherin”, Coppa Volpi a Venezia79) e Ralph Fiennes (“The Menu”).

Nella cinquina del miglior film internazionale figurano: “Argentina, 1985” (Argentina, da Venezia79), “All Quiet on the Western Front” (Germania), “Close” (Belgio-Francia), “Decision to Leave” (Corea del Sud) e “RRR” (India). Nulla da fare per l’Italia, per Mario Martone e il suo “Nostalgia”.

Candidati alla miglior regia, come da previsione, sono: James Cameron (“Avatar”), Baz Luhrmann (“Elvis”), Martin McDonagh (“The Banshees Of Inisherin”), Steven Spielberg (“The Fabelmans”) e Daniel Kwan e Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All At Once”). Infine, sarà dura lotta per la miglior canzone, dove corrono molte regine del pop, tra cui: “Hold My Hand” di Lady Gaga (“Top Gun: Maverick”), “Lift Me Up” di Rihanna (“Black Panther: Wakanda Forever”) e “Carolina” di Taylor Swift (“Where The Crawdads Sing”).