Scarp de’ tenis: cinque storie al femminile per raccontare il Natale. Delia, Eugenia, Alessandra, Cristina e Chicca si raccontano

Nell’ambito del servizio di copertina del nuovo numero della rivista di strada Scarp de’ tenis, promossa dalla Caritas, figurano le storie di Delia, che insieme al marito e ai tre figli ha aderito a un progetto di pronta accoglienza per ospitare bimbi da 0 a 3 anni per il tempo necessario al Tribunale di decidere sul loro futuro; quella di Eugenia, preside in un Istituto superiore al Parco Verde di Caivano e che ha deciso che i suoi alunni meritano di avere almeno un’occasione; quella di Alessandra, che si batte dei diritti degli ultimi della fila perché, come dice lei, “quando ci si batte per il diritto di uno, in verità, ci si batte per il diritto di tutti”. Segue la storia di Cristina, che dirige con empatia la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora; e poi la vicenda di Chicca che, da dieci anni, quasi ogni giorno, entra nel carcere di San Vittore per ascoltare le storie di chi lì dentro vive, lavora e sconta una pena.