Volontariato: Firenze, domani l’XI edizione di “All’origine della gratuità”

Si svolgerà domani a Firenze l’XI edizione di “All’origine della gratuità”, organizzato da VolToNet, Misericordia di Firenze e CdO Toscana con la collaborazione di Cesvot e Fondazione Cr Firenze (Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio – ore 10.30). All’incontro interverranno il sindaco Dario Nardella, Luigi Paccosi, presidente di VolToNet, Giovangualberto Basetti Sani, provveditore della Misericordia di Firenze, e Alejandro Marius, fondatore dell’associazione civile Trabajo Y Persona.

Durante il convegno, moderato da Stefano Parati, responsabile della Compagnia delle Opere sociali della Toscana, si svolgerà anche la cerimonia di consegna delle chiavi della città di Firenze a padre Ignacho Carbajosa. Nel corso della mattinata verranno comunicati i risultati della XXV Giornata nazionale della colletta alimentare e verranno assegnati il “Premio Gratuità 2021 Don Paolo Bargigia” e il quinto premio giornalistico nazionale “Comunicare la gratuità”. Per l’ingresso al Salone dei Cinquecento sarà necessario presentare il green pass. L’evento sarà trasmesso anche in live-streaming dalla pagina Facebook di Cesvot.