Volontariato: Caritas Bolzano-Bressanone ringrazia le 830 persone impegnate nei servizi e rilancia la “borsa”

Sono 830 i volontari attualmente impegnati nei servizi della Caritas della diocesi di Bolzano-Bressanone, tutti regolarmente inquadrati. A questi vanno aggiunti le molte persone che prestano volontariato nelle parrocchie. In occasione della Giornata internazionale del volontariato, il direttore della Caritas diocesana, Paolo Valente, esprime, in una nota diffusa oggi, il suo ringraziamento per il “preziosissimo lavoro” che svolgono: “Senza di loro, gran parte dei servizi che si occupano delle persone in difficoltà non sarebbero realizzabili, e questo vale anche per chi si prende cura dei bisognosi nelle parrocchie”. La Caritas invita “chi desidera fare esperienze di volontariato” a consultare la “borsa del volontariato” della Caritas. Oltre alla Caritas, molte altre organizzazioni sono costantemente alla ricerca di persone disposte a prestare volontariato nel sociale. È questo il motivo che ha spinto la Caritas, 18 anni fa, a creare un portale (www.borsavolontariato.it) che mette in comunicazione le persone e le organizzazioni interessate al volontariato nel mondo del sociale. Sono più di 300 le persone che quest’anno hanno potuto accedere al mondo del volontariato sociale attraverso la Caritas. La “borsa del volontariato” al momento propone alle persone interessate una scelta fra 70 diversi campi di attività.