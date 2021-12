Famiglia: De Palo (Forum), “serve un tavolo permanente per la natalità. Non possiamo sprecare l’opportunità del Pnrr”

“Apprezziamo l’impegno espresso dal presidente Draghi e dalla ministra Bonetti per sostenere la famiglia e, finalmente, investire su di essa con lungimiranza, ma dobbiamo necessariamente invertire il trend demografico. Serve un tavolo permanente per far ripartire la natalità dandoci un obiettivo concreto e raggiungibile”. Lo ha dichiarato Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e ideatore degli Stati generali della natalità, intervenendo alla Conferenza nazionale sulla famiglia in corso a Roma.

“Dopo il voto unitario su assegno unico e Family act, appurata l’unanimità di intenti sul tema della natalità da parte di Governo, Parlamento, Regioni, Comuni e associazioni, ci aspettiamo che dalla Conferenza emerga un impegno concreto per un‘accelerazione verso politiche in sostegno della ripresa demografica”, ha aggiunto: “Non possiamo permetterci tentennamenti, né di sprecare l’opportunità del Pnrr per destinare oggi le risorse necessarie per il futuro del Paese. Senza figli non c’è futuro”.