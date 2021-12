Papa a Cipro: mons. Sfeir, “grazie per essere qui in mezzo a noi”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La ringraziamo di tutto cuore per essere qui in mezzo a noi, e desideriamo che il nostro grazie arrivi fino a Dio, perché nelle parole che Lei ci ha rivolto abbiamo riconosciuto la voce del Buon Pastore”. Così mons. Selim Jean Sfeir, arcivescovo di Cipro dei Maroniti, al termine della Messa celebrata da Papa Francesco allo GSP Stadium di Nicosia. “Ti rendiamo grazie, Trinità Santa, con tutte le tue figlie ed i tuoi figli che sono a Cipro, per la Tua opera di salvezza nella Tua Chiesa, e per il dono di puro amore col quale hai gratificato la nostra isola con la visita del successore di Pietro”, ha proseguito il vescovo: “Sia resa lode a te, Padre che, attraverso papa Francesco, sei venuto personalmente a chinarti sui più poveri, gli immigrati e tutti quelli che si sentono esclusi dalla società, per ravvivare in loro la tua presenza. Grazie, Padre, per il nostro Padre Francesco e per l’incarico che hai posto sulle sue spalle”.