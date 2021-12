Ponte 8 dicembre: Coldiretti, 420mila italiani scelgono l’agriturismo

Sono circa 420mila gli italiani che hanno scelto di trascorrere il ponte dell’Immacolata in agriturismo all’insegna della buona tavola e del relax ma anche della sicurezza, visto che le campagne sono i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle distanze. È quanto afferma Coldiretti in riferimento all’analisi di Federalberghi. A far scegliere l’agriturismo è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane. A disposizione ci sono – sottolinea Coldiretti – oltre 24mila aziende agrituristiche presenti in Italia, in grado di offrire un potenziale di più di 262mila posti letto e 462mila coperti per il ristoro e oltre 1.500 attività di fattoria didattica per i più piccoli. “L’agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza Made in Italy post Covid perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità nelle campagne italiane per garantire il rispetto delle distanze sociali ed evitare l’affollamento”, sottolinea Diego Scaramuzza, presidente di Terranostra, nel precisare che “in quasi 2 comuni italiani su tre sono presenti strutture agrituristiche con una netta prevalenza dei piccoli comuni dove nasce il 92% delle tipicità agroalimentari Made in Italy”. Coldiretti consiglia di rivolgersi a siti come www.campagnamica.it che permette di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana con l’indicazione dei servizi offerti.