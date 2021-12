Mons. Aldo Giordano: card. Hollerich (Comece), “ha lasciato un segno indelebile in tutti noi”. I funerali si svolgeranno a Cuneo

La Comece, Commissione degli episcopati dell’Unione europea, piange la morte del nunzio apostolico presso l’Ue, mons. Aldo Giordano. Il presidente della Comece, card. Jean-Claude Hollerich, dichiara: “Mons. Giordano ha lasciato un segno indelebile in tutti noi”. “Apprendo con dolore della morte del nostro fratello Aldo Giordano e a nome dei vescovi dell’Unione europea desidero esprimere le mie condoglianze alla sua famiglia, al personale della Nunziatura apostolica all’Ue e a tutti coloro che lo piangono”. “Spinto dal suo grande desiderio di contribuire al progetto europeo in chiave cattolica, fin dal suo arrivo a Bruxelles ha dedicato ogni momento allo sviluppo dei rapporti umani e diplomatici”.

“È stata una vera benedizione incontrarlo e condividere con lui bei momenti di convivenza e fraternità, insieme ai vescovi della Comece”, aggiunge padre Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece, ricordando il Comitato permanente del giugno 2021 a Roma e l’udienza con Papa Francesco.

Un messaggio ufficiale della Nunziatura apostolica all’Ue informa che i funerali del diplomatico vaticano si terranno nella cattedrale di Cuneo, in Italia. La data è ancora da decidere.