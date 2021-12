Diocesi: Sessa Aurunca, il 5 dicembre riaprirà al culto la Chiesa di San Nicola a Mondragone

Domenica 5 dicembre, alle ore 16.30, riaprirà al culto la Chiesa di San Nicola in Mondragone. La Messa, con la Dedicazione nel nuovo altare, sarà presieduta dal vescovo mons. Orazio Francesco Piazza. Lo rende noto la diocesi in un comunicato. “Il poter riconsegnare la Chiesa di san Nicola alle famiglie che compongono questa Comunità è motivo di grande gioia per il comune cammino di fede nella vita quotidiana – dichiara mons. Piazza -. In questo singolare periodo significativo denso di prove e carico di attese, nel cammino sinodale che caratterizza l’azione di tutta la Comunità diocesana, questa riapertura della Chiesa di san Nicola, è per tutti il segno di una rinascita. Una chiesa accogliente e rinnovata, con un adeguamento liturgico mirato alla bellezza celebrativa del Mistero di Dio e dell’Uomo, è spazio condiviso di fraternità nella Speranza, che è Cristo Gesù. Invito la Comunità parrocchiale di San Nicola a rinnovare l’entusiasmo ecclesiale che la contraddistingue e a camminare insieme per essere segno eucaristico di fraternità e carità”. I lavori della Chiesa sono stati resi possibili grazie al contributo dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica.