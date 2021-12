Fafce: webinar su “Famiglia e sinodalità, un appello alla partecipazione”

La Federazione delle associazioni famigliari cattoliche in Europa (Fafce) ha in programma un webinar sul tema “Famiglia e sinodalità, un appello alla partecipazione”. “Le associazioni familiari desiderano diventare protagoniste del movimento sinodale avviato da Papa Francesco”, spiegano gli organizzatori. E come “i membri di una famiglia si prendono cura gli uni degli altri e camminano secondo una comprensione comune dell’unità, le associazioni familiari desiderano oggi lavorare all’interno della Chiesa per creare un vero cammino di unità e di comunione per il bene comune”. L’incontro virtuale, che si svolgerà alle 20 del 9 dicembre prossimo, sarà aperto dal presidente Fafce Vincenzo Bassi che quindi cederà la parola a suor Nathalie Becquart, sottosegretaria per il Sinodo dei vescovi. Seguirà un ampio momento di dibattito che sarà concluso da alcune sottolineature di Angelo Bottone, membro del gruppo “Solidarietà familiare”. Oltre a informare, il webinar intende “sensibilizzare sulla responsabilità” che i cristiani e, in particolare, le organizzazioni familiari hanno rispetto alla sinodalità “lavorando per creare una rete di incontri tra famiglie e sviluppando associazioni familiari”. Fafce invita le persone interessate a seguire l’evento sul canale youtube o la pagina facebook della federazione.