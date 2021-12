Disabilità: Fico, “società non è realmente democratica se non garantisce a tutti pieni ed eguali diritti e dignità”

“Una società può definirsi realmente democratica se ed in quanto garantisce a tutti pieni ed eguali diritti e dignità”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, nel suo intervento all’iniziativa “Da un campo estivo inclusivo alla Convenzione Onu: la lunga marcia per i diritti delle persone con disabilità” svoltosi in mattinata presso la Sala della Regina di Montecitorio in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

“Secondo i dati Istat le persone disabili sono il 5,2% della popolazione, circa tre milioni di persone”, ha ricordato la terza carica dello Stato, secondo cui “si tratta di una parte consistente della nostra popolazione alla quale steccati di ordine culturale, economico e sociale, oltre che fisico, impediscono di vivere una vita dignitosa, autonoma e attiva, limitando in modo grave e sistematico la loro libertà e la fruizione dei diritti fondamentali”. “Particolarmente preoccupanti – ha rilevato – sono i dati sulla inoccupazione che è una delle più gravi cause di esclusione sociale. Dal lavoro dipende non solo la possibilità di condurre una vita indipendente ma anche un prezioso sistema di relazioni umane e sociali”. Per Fico, “molto resta dunque da fare per dare attuazione a quel modello di società aperta e inclusiva disegnato dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali”.