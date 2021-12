Disabilità: Sipps a ministra Stefani, “i bambini riceveranno la Disability card?”

“Un bambino di 10 anni che ha una invalidità al 100% con accompagno riceverà la Disability card? In sua vece chi potrà usarla, il genitore/tutore? Non lo sappiamo ancora e ci chiediamo se questo strumento riguarderà anche i minori under 18?”. A porre tali interrogativi è Marina Aimati, medico di medicina generale della Sipps – Società italiana di pediatria preventiva e sociale e mamma di Lorenzo, un ragazzo di 24 anni con disabilità. Per la Sipps, Aimati ha coordinato i lavori di realizzazione della guida ‘Includendo 360’, dedicata alla disabilità in età pediatrica, ed elaborata insieme alla Società italiana di pediatria (Sip).

“Ci sembra di capire che la Disability card sia un progetto aperto, per questo motivo come Sipps, in occasione oggi della Giornata internazionale delle persone con disabilità – afferma Aimati – garantiamo alla ministra per le Disabilità, Erika Stefani, la nostra massima collaborazione per un confronto fruttuoso sul tema della disabilità in età pediatrica. Mettiamo a disposizione la prima guida sulla disabilità per la famiglie, ‘Includendo 360’, che sarà nuovamente presentata al primo convegno nazionale ‘Includendo 360’ che si terrà a maggio ad Ancona. Ci piacerebbe, alla luce della Disability card, poter inserire tutte le novità previste per la pediatria, e nel caso in cui non ce ne fossero mettiamo a disposizione del ministero delle Disabilità tutte le nostre competenze e conoscenze”.

Nel Paese il 2,5/3% dei neonati nasce con un difetto congenito.