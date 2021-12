Papa a Cipro: messa allo stadio di Nicosia, “penso in particolare ai migranti in cerca di una vita migliore”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Sono io che desidero ringraziare tutti voi!”. Così il Papa, al termine della Messa allo Gsp Stadium di Nicosia, ha salutato la comunità cattolica cipriota. “Domani mattina avrò modo di salutare il signor presidente della Repubblica, al momento di congedarmi da questo Paese, ma fin da ora desidero di cuore esprimere a tutti la mia gratitudine per l’accoglienza e l’affetto che mi sono stati riservati”, ha proseguito Francesco: “Qui a Cipro sto respirando un po’ di quell’atmosfera tipica della Terra Santa, dove l’antichità e la varietà delle tradizioni cristiane arricchiscono il pellegrino. Questo mi fa bene, e fa bene incontrare comunità di credenti che vivono il presente con speranza, aperti al futuro, e condividono questo orizzonte con i più bisognosi”. “Penso, in particolare, ai migranti in cerca di una vita migliore, con i quali trascorrerò il mio ultimo incontro su quest’isola, insieme ai fratelli e alle

sorelle di varie confessioni cristiane”, il riferimento all’incontro ecumenico in programma questo pomeriggio: “Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questa visita! Pregate per me. Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga”.