Mons. Aldo Giordano: Fafce, “uomo di Chiesa, vero diplomatico e vero cristiano, al servizio del bene dei popoli europei”

“Le più vive condoglianze per la nascita al cielo di mons. Aldo Giordano”: le esprime Vincenzo Bassi, presidente della Federazione delle associazioni famigliari cattoliche (Fafce), in un telegramma inviato alla nunziatura presso l’Ue a Bruxelles. Nel messaggio si parla di mons. Giordano come di un “validissimo uomo di Chiesa, vero diplomatico e vero cristiano, al servizio del vero bene dei popoli europei”. Mons. Giordano era un “amico e prezioso consigliere” della Fafce, fin dai tempi della sua missione al Ccee e poi alla rappresentanza della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa, ricorda Bassi. Che termina: “in questo dolore ci sentiamo vicini” a voi e alla famiglia.