Progetto Policoro: ad Assisi la formazione nazionale con 180 animatori di comunità

Al via la formazione per gli animatori di comunità del Progetto Policoro di tutta Italia. Dopo due anni di incontri a distanza o solo a livello locale, l’appuntamento in presenza ad Assisi: più di 130 diocesi rappresentate e più di 180 animatori di comunità.

Ad aprire i lavori è il momento di preghiera di don Bruno Bignami, direttore nazionale della Pastorale sociale e del lavoro e guida per tutti gli animatori delle venti regioni, e seguito dalla sua relazione sullo stato del Progetto. Tema dell’anno è il primo verbo usato da Papa Francesco il 5 giugno: appassionare. Alla luce del modello di don Lorenzo Milani.

Terminato l’ intervento di don Bignami, spazio a quello di Ignazio Punzi. La Passione è stata spiegata con l’antitesi tra la differenza e l’indifferenza, “patologia dello sguardo che fa vedere tutto sfocato, tutto uguale”. “L’indifferenza finisce per far abituare alle ingiustizie del nostro tempo. In chi alberga una scintilla di passione invece, le storture smuovono qualcosa, rendono diversi”.

Presentate poi le novità di quest’anno, tra cui linktr.ee, dove poter trovare tutto ciò che serve per vivere al meglio i momenti che seguiranno. Allo stesso tempo, “si vuole anche cercare di offrire ai giovani una occasione di silenzio, una opportunità di “deserto”, per ascoltarsi ed essere ascoltati”: ecco la “tenda di Abramo”.