Cultura: domani seminario su “Il ruolo delle riviste di approfondimento culturale di area ecclesiale. Prospettive e sperimentazioni”

Si svolgerà domani, sabato 4 dicembre, presso la Domus Mariae, aula Barelli (Roma, via Aurelia 481), dalle 10 alle 13.30, un seminario promosso da Dialoghi, il trimestrale culturale dell’Azione Cattolica italiana, che vedrà insieme i direttori di alcune tra le principali riviste di approfondimento culturale di area ecclesiale. “L’occasione è data – afferma la direttrice di Dialoghi, Pina De Simone – dalla ricorrenza dei venti anni dalla fondazione della rivista. L’idea che ci guida è quella di un tavolo di confronto. Uno spazio per ragionare insieme su che cosa vuol dire fare cultura oggi e quale può essere il ruolo di riviste come le nostre che tengono insieme l’esperienza ecclesiale e la sensibilità culturale. Non un convegno, ma un seminario che mira a condividere percorsi di rinnovamento in atto, e a individuare prospettive di impegno e possibili sinergie. Una sfida che ci sembra particolarmente significativa in questo tempo di sinodalità”.

L’incontro, dal titolo “Il ruolo delle riviste di approfondimento culturale di area ecclesiale: prospettive e sperimentazioni”, vedrà la partecipazione di: Gianfranco Brunelli – Il Regno; Pina De Simone – Dialoghi; Giuseppe Riggio – Aggiornamenti Sociali; Roberto Righetto – Vita e Pensiero; Giuliano Zanchi – Rivista del clero italiano. Modererà Chiara Finocchietti, direttrice editoriale dell’Editrice Ave.