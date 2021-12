Papa a Cipro: visita di cortesia a Chrysostomos II

(Foto Vatican Media/SIR)

La seconda giornata del viaggio del Papa a Cipro è cominciata con la visita di cortesia a Sua Beatitudine Chrisostomos II, arcivescovo ortodosso di Cipro, che lo ha accolto nel palazzo arcivescovile ortodosso di Cipro. Il Papa e il capo della Chiesa ortodossa autocefala di Cipro sono entrati insieme nella sala designata per l’incontro, e Chrisostomos ha dato il benvenuto al Santo Padre. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e l’incontro in privato e, dopo aver firmato il Libro d’Onore, Papa Francesco si reca nella Cattedrale Ortodossa per incontrare il Santo Sinodo, occasione del suo terzo discorso a Cipro.