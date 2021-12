Coronavirus Covid-19: Migliore (Fiaso) incontra il generale Figliuolo. “Per vaccino 5-11 anni pronta anche rete ospedali pediatrici”

L’avvio delle vaccinazioni per la fascia d’età 5-11 anni e il contributo che le aziende sono pronte a fornire nella somministrazione delle dosi, a partire dai pazienti più fragili anche attraverso il coinvolgimento della rete degli ospedali pediatrici. Questo uno dei temi affrontati durante l’incontro istituzionale, oggi a Roma, tra il commissario straordinario per l’emergenza Covid19, gen. Francesco Paolo Figliuolo, e il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore. “Il presidente è stato ricevuto dal commissario a cui ha illustrato le attività della Federazione – si legge in una nota della Fiaso –, ha espresso l’apprezzamento per il grande lavoro svolto dalla struttura commissariale e ha ribadito l’impegno in prima linea delle aziende sanitarie e ospedaliere nella lotta al Covid e nella campagna di vaccinazione”.