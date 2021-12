Coronavirus Covid-19: mons. Ponce de León (Regno di eSwatini), “molti Paesi hanno immediatamente deciso di isolarci, quasi fossimo come i lebbrosi del Vangelo”

(foto archivio)

“Da tempo ci stiamo preparando per contrastare in maniera adeguata la quarta ondata del Covid ma da qualche giorno ormai abbiamo scoperto che il virus è mutato in questa quarta variante Omicron”. Così all’agenzia Sir mons. Jose Luis Ponce de Leon, vescovo di Manzini, sulla nuova ondata di Covid che sta percorrendo il pianeta. Stiamo parlando – prosegue il vescovo – di una variante partita sembra dal Sud Africa e che le autorità sanitarie sudafricane hanno immediatamente reso pubblica nell’interesse generale. Da quello che sappiamo noi sembra che tale variante fosse già stata individuata in altre nazioni. Il problema è che però, in seguito a questa denuncia, molti Paesi hanno immediatamente deciso di isolarci, quasi fossimo come i lebbrosi del Vangelo. Eppure – sottolinea – Papa Francesco ci ricorda che siamo tutti sulla stessa barca anche se mi rendo conto che alcuni pensano invece sia meglio che qualcuno resti fuori da questa barca. Malgrado tutto, voglio ricordare che la nostra diocesi continua ad incoraggiare tutti a vaccinarsi. Io sono stato vaccinato mesi fa e mi preparo a ricevere la terza dose. Come diocesi abbiamo poi anche offerto la possibilità di poter effettuare e ricevere il vaccino dopo la messa, la domenica mattina, in alcune delle nostre parrocchie. Al momento – conclude il vescovo – più di un centinaio di persone hanno accettato questo invito. Buon cammino di avvento insieme a Colui che viene a noi e rimane in mezzo a noi.