Basket in carrozzina: dal 4 al 12 dicembre, a Madrid, i Campionati Europei

L’Italia del basket in carrozzina si prepara ad affrontare i venticinquesimi Campionati europei, che si svolgeranno dal 4 al 12 dicembre a Madrid, per cercare di conquistare il titolo di campione continentale attualmente detenuto dalla Gran Bretagna, ed anche uno dei 5 posti messi a disposizione per i prossimi Campionati del Mondo in programma nel 2022 a Dubai. Gli azzurri raggiungeranno oggi la Spagna, muovendosi da Cassino dove dal 25 novembre sono in ritiro, e si prepareranno al loro esordio contro l’Austria, che li vedrà impegnati sul parquet sabato alle ore 11,45. Oltre l’Austria, nel Girone B l’Italia incontrerà Israele il 5 dicembre alle ore 19, la Turchia il 6 dicembre alle ore 15,30, i campioni d’Europa e del Mondo in carica della Gran Bretagna il0 7 dicembre alle ore 19, e l’Olanda l’8 dicembre alle ore 11. Il Girone A è invece composto da Spagna, Francia, Lituania, Germania, Polonia e Svizzera. Le prime quattro classificate dei gironi si incroceranno nei quarti di finale, le vincenti si qualificano per le semifinali del 10 dicembre dalle quali verranno fuori le due finaliste del 12 dicembre, mentre le perdenti dei quarti di finale si sfideranno per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per i Mondiali. Agli ordini del direttore tecnico Carlo Di Giusto, sono stati convocati : Matteo Cavagnini, Driss Saaid, Alessandro Pedron, Dimitri Tanghe, Davide Schiera, Filippo Carossino (capitano), Enrico Ghione, Andrea Giaretti, Giulio Maria Papi, Marco Stupenengo ed Ahmed Raourahi. I Campionati europei di basket in carrozzina saranno trasmessi in streaming sul sito ufficiale della divisione europea della Federazione Internazionale www.iwbf-europe.org, e le partite dell’Italia saranno trasmessa anche su tutti i canali social della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina FIPIC – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (federipic.it).