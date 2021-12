Anno europeo dei giovani: Comitato Regioni, integrare prospettiva giovanile in tutti i settori politici dell’Ue. Più fondi e partecipazione

“Enti locali e regionali hanno un ruolo chiave nella promozione della partecipazione dei giovani alla democrazia locale”. Questo dice una risoluzione adottata dal Comitato europeo delle regioni (CdR) riunito in sessione plenaria. Dal Comitato la sollecitazione a “integrare una prospettiva giovanile in tutti i settori politici dell’Ue”. In considerazione delle pesantissime ricadute della pandemia sui giovani e sulla loro “istruzione, occupazione, reddito e salute mentale”, servono più sforzi per “affrontare la disoccupazione giovanile e le condizioni di lavoro precarie e per migliorare l’accesso all’alloggio, all’istruzione e alla formazione”. Anche per questo il CdR chiede che gli enti locali e regionali possano avere “accesso a opportunità di finanziamento per progetti volti a sostenere iniziative giovanili locali per tutto il 2022 e oltre”. Sarebbe importante anche che nell’anno 2022 La Commissione dedicasse finanziamenti ai giovani al di là dei programmi di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà, e che desse uno slancio per “rafforzare la solidarietà intergenerazionale per una maggiore coesione sociale, economica e territoriale e per società più inclusive”.

Vasco Cordeiro, primo vicepresidente del CdR ha anche dichiarato che “la Conferenza sul futuro dell’Europa è un’opportunità per lavorare insieme alle giovani generazioni, perché sono il futuro dell’Europa”. Affinché l’attenzione ai giovani diventi “eredità duratura dell’Anno europeo della gioventù”, secondo Cordeiro occorre “integrare una prospettiva giovanile in tutti i settori politici” ma anche “coinvolgere più giovani nel processo decisionale a tutti i livelli”. Un esempio interessante può arrivare da Klaipeda che in questo 2021 è capitale europea della gioventù e in cui “i giovani della città sono stati i creatori e attuatori di nuove iniziative giovanili, decisori di progetti sociali, civili, culturali e principale motore del progetto”, ha raccontato in plenaria il sindaco Vytautas Grubliauskas.