Diocesi: Novara, domani inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto superiore di Scienze religiose nella nuova sede

È in programma per sabato 4 dicembre, dalle 11 alle 12.30, l’inaugurazione del nuovo anno accademico all’Istituto superiore di Scienze religiose di Novara. La cerimonia, presieduta dal vescovo diocesano, mons. Franco Giulio Brambilla, fornirà l’occasione per inaugurare anche la nuova sede di via Dominioni, dopo che l’Istituto si è trasferito dalla sede dell’edificio del Seminario di via Monte San Gabriele.

Nel corso della mattinata mons. Brambilla presenterà una relazione sul tema “Cosa possiamo sperare? Attesa umana e speranza cristiana”. Seguirà il ringraziamento ai docenti che hanno terminato il loro servizio all’Istituto teologico affiliato e all’Istituto superiore di Scienze religiose. Infine, verranno consegnati i diplomi di Laurea conseguiti negli anni 2019, 2020 e aprile 2021.