Persone con disabilità: Redaelli (Fism), “scuole dell’infanzia siano di tutti i bambini e per tutti i bambini”

“Le scuole dell’infanzia Fism: scuole di tutti i bambini e per tutti i bambini. Questo l’auspicio, il desiderio ed il concreto obiettivo della Federazione italiana scuole materne che sostiene il cammino delle scuole paritarie no profit verso la realizzazione di una autentica accoglienza dei bambini portatori di fragilità. La scuola inclusiva sa mettere in atto la pedagogia delle differenze per una ‘normale diversità’, laddove proprio le differenze sono il mattone per costruire insieme la città di tutti: una città a misura d’uomo, degli uomini e delle donne concrete, dove lo spazio per i bambini, per i fragili, per gli stranieri, per gli anziani è lo spazio privilegiato di coloro il cui nome sfiora continuamente il nome di Dio”. È quanto afferma il presidente nazionale della Fism, Giampiero Redaelli, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.